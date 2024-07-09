لقي قائد القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بمدينة نيشابور شمال شرق إيران، العقيد هادي مير آبادي مصرعه، اليوم الثلاثاء، جراء اشتباك مع مسلحين.

وأفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن العقيد هادي مير آبادي، قائد القوات الخاصة بمدينة نيشابور التابعة لمحافظة خراسان رضوي، قُتل في اشتباكات مع مسلحين في قرية "جالو".

ولم تكشف الوكالة عن هوية المسلحين أو طبيعة المواجهات التي وقعت بينهم وبين القوات الأمنية بقيادة العقيد مير آبادي.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة؛ ما يثير تساؤلات حول هوية المسلحين وأسباب المواجهة، بالإضافة إلى تأثيرها في الوضع الأمني العام بالمدينة والمحافظة بشكل عام.

ومدينة نيشابور تتكون من أربع مدن: "بار"، "خور"، "شكنة"، و"نيشابور"، ويبلغ عدد سكانها 355 ألف نسمة. تقع المدينة على بعد 110 كيلومترات جنوب غرب مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي.