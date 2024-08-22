كشفت وكالة الطاقة الذرية، أن مديرها العام، رافائيل غروسي، سيزور الأسبوع المقبل محطة الطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية، التي تتعرض لهجوم تشنه القوات الأوكرانية عبر الحدود، وفق فرانس برس.



وقال متحدث باسم الوكالة الخميس، "يمكننا أن نؤكد" هذه الزيارة "الأسبوع المقبل". دون تفاصيل إضافية، في وقت حذرت فيه الوكالة النووية الروسية "روساتوم" من أن الهجوم الأوكراني المستمر منذ السادس من أغسطس/ آب يعرّض المحطة النووية في المنطقة للخطر.

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وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة على بدء الهجوم، دعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في محيط الموقع فيما تحتدم المعارك بقربه، "لتجنب حادث نووي قد تكون له تبعات إشعاعية خطرة".

وقال رافائيل غروسي يومها إنه "على اتصال شخصي مع السلطات المختصة في البلدين للاستمرار بإطلاع الأسرة الدولية" على الوضع الذي كان يومها تحت السيطرة بحسب الروس.

ومنذ بدء الحرب، تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام من خطر وقوع حادث نووي، ولا سيما في محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها موسكو منذ مارس/ آذار 2022.

وقد توقف العمل في هذه المحطة، لكنها تعرضت لضربات متكررة تبادلت روسيا وأوكرانيا التهم بشأنها.