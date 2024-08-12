قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تناقش التنسيق بشأن الانسحاب من سوريا إلا بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود.

وأضاف الوزير التركي أن تركيا وسوريا قد تعقدان لقاءات في إطار جهود التطبيع إذا توفرت الظروف المناسبة.

وكانت دمشق طالبت بضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية كشرط لأي تطبيع للعلاقات بين البلدين.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الاثنين، إن أنقرة سعيدة بصفقة مع الولايات المتحدة تتعلق بشراء 70 مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات التحديث، مشيرًا إلى أن خطوات الصفقة مستمرة كما هو مخطط.

وأضاف غولر في تصريحات صحفية "نأمل أن يكتمل المشروع دون أي مشاكل، حتى يتم تسليم آخر طائرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن مسؤولين من البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يواصلون مناقشة تفاصيل الصفقة.