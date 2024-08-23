قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن امرأة في أفغانستان تموت كل ساعة بسبب مضاعفات الحمل والولادة.

وأكد الصندوق الأممي، الذي نشر تقريرًا، مؤخرًا، أنه يمكن منع تلك الوفيات من خلال رعاية القابلات الماهرات، مضيفًا أن أفغانستان لديها أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.

وذكر الصندوق في تقريره أن أفغانستان بحاجة ماسة إلى 18 ألف قابلة ماهرة، وإذا لم يتم تلبية هذه الحاجة، فإن حياة العديد من النساء ستكون في خطر.

ولفت إلى أنه يمكن للقابلات تلبية حوالي 90% من احتياجات الصحة الإنجابية الفورية للأمهات والرضع والفتيات المراهقات، وهناك حاجة إلى حوالي 900 ألف قابلة أخرى مدربة على مستوى العالم.

وفي الـ25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في أفغانستان أيضًا، إن ثلث النساء الحوامل في أفغانستان يلدن خارج المركز الصحي.