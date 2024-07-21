أعلن رئيس مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الإيرانية الجديدة محمد جواد ظريف، مساء الأحد، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للوزراء التي اقترحتها اللجان على الرئيس مسعود بزشكيان، في نهاية يوم الثلاثاء.

وقال ظريف في تصريحات صحفية إنه أبلغ الرئيس الإيراني بشأن الوضع الأخير لمجموعات العمل في فحص واقتراح أعضاء المجلس الوزاري، مؤكدا أنه لن "يتم الإعلان عنها للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى؛ لحماية الخصوصية وكرامة الأفراد".

وبحسب ظريف: "فإن التصويت في اللجان ممنوع، ولا يحق لها سوى إعطاء النقاط بالنسبة إلى المرشحين لشغل الحقائب الوزارية".

وقال ظريف في وقت سابق، إن الحكومة الرابعة عشرة ستكون حكومة "وحدة وطنية" بدلا من كونها حكومة "ائتلافية"، ومن المفترض ألا يكون الأشخاص الذين لا يوافقون على خطاب الرئيس حاضرين في الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال إنه تم تشكيل 5 مجموعات عمل لاختيار الوزراء، وهي "المرة الأولى التي تعمل فيها هذه الآلية في إيران".

ومن المفترض أن تقوم كل مجموعة عمل بترشيح ما لا يقل عن 3 – 5 أشخاص كحد أقصى لمجلس قيادة المرحلة الانتقالية بحيث يقوم هذا المجلس بمراجعة هؤلاء الأشخاص مرة أخرى بحضور الخبراء وأخيراً يتم ترشيح ثلاثة أشخاص من كل مجموعة عمل للرئيس.

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وتابع وزير الخارجية الإيراني الأسبق أنه "سيتم حل المجلس بعد تشكيل الحكومة، ولن يكون له أي فعالية أخرى"، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس جاء مبادرة من مسعود بزشكيان وهو ذراع استشاري فقط".

وشدد بأن "القوائم المنشورة في الفضاء الإلكتروني عن المرشحين المختارين للجان كلها كاذبة".

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة الجديدة للمرحلة المقبلة، أجاب ظريف بالقول: "حكومة بزشكيان ستكون حكومة السلام والتنمية والتعامل مع دول الجوار"، منوهاً: "سنولي أهمية للعلاقات مع دول الجوار".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد حث في وقت سابق من اليوم البرلمان المتشدد على التعاون مع بزشكيان، وقال: "الخطوة العاجلة التي يجب أن يتخذها البرلمان هي التصويت على مجلس وزراء بزشكيان".