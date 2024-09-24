عراقجي: لن نناقش تخفيف التوتر مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده لن تناقش قضية تخفيف التوتر مع إسرائيل، مشيراً إلى أن طهران ستقوم بزيادة الدعم لفصائل المقاومة في المنطقة.

وتطلق إيران عبارة محور المقاومة على الجماعات المسلحة في سوريا والعراق ولبنان وسوريا واليمن التي تعمل على تنفيذ أجندتها السياسية والعسكرية في المنطقة.

وذكر عراقجي في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية من نيويورك "لم ولن يكون هناك أي نقاش حول تخفيف التوتر مع النظام الصهيوني، وسيتم سحق إسرائيل، ونحن نعمل على مناقشة مسألة زيادة الدعم للمقاومة فقط وهذه سياستنا".

وجدد عراقجي توضيحه لما ذكره بزشكيان أمس بأن طهران مستعدة لخفض التوتر مع تل أبيب، وقال "ما طرحه الرئيس الإيراني أمام وسائل الإعلام الأمريكية هو أنه إذا أريد أن يكون هناك سلام وأمن في المنطقة فلا ينبغي إعطاء الأسلحة لإسرائيل".

وأضاف "تعتقد الجمهورية الإسلامية وجميع دول المنطقة تقريبًا أن المنطقة يجب أن تكون خالية من الأسلحة النووية، ويجب على النظام الصهيوني أن يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل وينزع سلاحه".

وتابع عراقجي "الكلمات لم تكن على الإطلاق تتعلق بخفض التوترات مع النظام الصهيوني، وكلمة بزشكيان كانت حول نزع أسلحة الدمار الشامل".

وفي وقت سابق من اليوم نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطعاً صوتياً لحديث بزشكيان أكد فيه "أن إيران مستعدة لإلقاء أسلحتها بشرط أن تلقي إسرائيل أسلحتها أيضاً".

ويتعرض حزب الله اللبناني حليف إيران الأهم إلى هجمات وضربات موجعة تشنها إسرائيل وقد تزايدت هذه الهجمات في الأيام الأخيرة التي أوقعت عدداً كبيراً من القادة العسكريين قتلى.