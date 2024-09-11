ليتوانيا تحث الناتو على إسقاط المسيرات الروسية

حث وزير الدفاع الليتواني، اليوم الأربعاء، طائرات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في دول البلطيق على إسقاط المسيرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي لبلاده وجيرانها، بعد تحطم مسيرة روسية في لاتفيا المجاورة الأسبوع الماضي.

ومنذ انضمام ثلاث من دول البلطيق إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2004، يسيّر التحالف العسكري طائراته لحراسة مجالها الجوي، كونها لا تملك الطائرات المناسبة.

وقال وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاشيوناس للصحافيين إن مهمة حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في البلطيق "يجب ألا تقتصر على الدوريات، بل ينبغي أيضا، إذا لزم الأمر وإذا كان ذلك ممكنا وإذا سمح الوقت بذلك، اختصار سلسلة القرار على مستوى "ناتو" حتى تتمكن من الإقلاع فورا وتدمير المسيرات".

ويأتي تصريحه بعد تحطم مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع في لاتفيا المجاورة السبت من دون أن تنفجر.

وأشار الرئيس اللاتفي إدغارس رينكيفيتش الثلاثاء إلى أن بلاده تبحث القضية مع حلفائها.

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وقال للصحافيين "إننا نبحث قضية بروتوكولات اعتراض المسيرات مع شركائنا في "ناتو"، ونطلب استخدام المقاتلات الجوية الحليفة لدى اقتراب مسيرة من حدودنا"، معتبرا أن المشكلة تكمن، من بين أمور أخرى، في تلقي الطائرات أوامر من حلف شمال الأطلسي، وليس على المستوى المحلي، ما يؤدي إلى تأخير الإجراءات.

هذا الأسبوع، حث قادة دول البلطيق التحالف العسكري أيضا على تسريع تطبيق تناوب الدفاع الجوي.

ولا تمتلك دول حلف شمال الأطلسي ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية، لكنها اتفقت العام الماضي على خطة لنشرها على المدى القصير في الجانب الشرقي كجزء من جهودها لردع روسيا.

وفي نيسان/أبريل، نشرت هولندا منظومات للدفاع الجوي من طراز باتريوت في ليتوانيا لغاية إجراء تدريبات، لكن دول البلطيق تريد ضمان الدفاع الجوي للمنطقة دائما.

ومطلع أيلول/سبتمبر، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إنه ينبغي أن يكون لوارسو الحقّ في إسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف أوكرانيا قبل دخولها المجال الجوي البولندي، على الرغم من معارضة "ناتو" لهذا المقترح.