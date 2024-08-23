احتجز مجموعة من السجناء رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد الروسية، اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية روسية، أن واحدًا على الأقل من موظفي السجن قُتل.

وذكرت إدارة السجون، في بيان: "خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن".

وأضافت "يجري حاليًّا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن، ويوجد خسائر".

فيما قال مصدر أمني لـRT، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد تم احتجاز أربعة رهائن، وهناك قتيلان هما موظف في السجن وسجين.

ومن جهتها قالت "تاس" إن ما لا يقل عن ثلاثة سجناء هاجموا موظفي مصلحة السجون الفيدرالية في منطقة فولغوغراد.

وأرسلت دائرة السجون الفيدرالية في الاتحاد الروسي موظفين إلى منطقة فولغوغراد، وفتحت لجنة التحقيق قضية احتجاز رهائن فيما يتعلق بحالة الطوارئ.

وأشارت إلى أن السجناء استولوا على ضباط الإصلاحيات في اجتماع للجنة التأديبية، وذكرت الخدمات التشغيلية أن أحد ضباط الإصلاحيات قُتل، وأكدت مصلحة السجون الفيدرالية وجود ضحايا.

وبحسب "فرانس برس" تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في سجن روسي منذ حزيران/ يونيو.

ويُصنف السجن في بلدة سوروفيكينو على أنه مستعمرة عقابية "بنظام قاسٍ" ويتسع لنحو 1241 سجينًا، وفقًا لموقع إدارة السجون على الإنترنت.