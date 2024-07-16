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شقيقة كيم تحذر سيول من عواقب "مدمرة" لإرسال المنشورات

شقيقة كيم تحذر سيول من عواقب "مدمرة" لإرسال المنشورات
كيم يو جونغ المصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 8:11 ص

حذرت كيم يو جونغ، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، من أن كوريا الجنوبية ستواجه عواقب "مدمرة" حال سماحها للمنشقين الكوريين الشماليين بمواصلة إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال.

وقالت نائب مدير الإدارة في حزب العمال الحاكم كيم، إن "كوريا الشمالية ستغير حتماً أسلوب ردها إذا واصل المنشقون حملات المنشورات ضد الشمال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت كيم، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، أن الشمال اكتشف 29 بالوناً كبيراً يحمل مثل هذه المنشورات بالقرب من الحدود بين الكوريتين ومناطق أخرى.

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وزعمت كيم، الأحد أنه تم اكتشاف "منشورات وأشياء قذرة" في 17 مكاناً في المنطقة الحدودية ومناطق أخرى من بلادها، وأدانت مثل هذا العمل ووصفته بأنه "خطوة قذرة"، وفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً نادرة تظهر حرق المنشورات القادمة من كوريا الجنوبية.

ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ألفي بالون مملوء بالقمامة إلى الجنوب، في خطوة انتقامية ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال. 

كوريا الشمالية

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