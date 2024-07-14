"السبت الكبير"..ماذا حدث في تجمع ترامب الانتخابي؟

لم يكن سبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كغيره من الأيام، إذ شهد الملياردير الطامح للرئاسة، حادثة قد يرقى توصيفها لمحاولة اغتيال.

في البداية، وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية في تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم السبت، ثم تم إبعاد الرئيس السابق عن المنصة وقد غطت دماء أذنه.

كان ترامب يتحدث في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا ، عندما سمعت أصوات عالية في الحشد حوالي الساعة 6.13 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبدا أن ترامب تعرض لضربة في منطقة أذنه اليمنى أثناء حديثه، وتظهر مقاطع الفيديو أنه يمسك بأذنه بسرعة ثم ينحني على الأرض، بينما قفز رجال الأمن وغيرهم لمساعدته.

ووقف ترامب والدماء على جانب وجهه وبدا وكأنه يقول "قاتل، قاتل" بينما يلوح بقبضته.

وبعد ذلك، تم إخراج ترامب بسرعة من المسرح إلى سيارته.

أصبح مكان التجمع الآن مسرحًا للجريمة النشطة.

وأكد فريق ترامب وجهاز الخدمة السرية أن ترامب "بخير" ويخضع للفحص في منشأة طبية محلية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن علق في البداية إنه ليس لديه علم بالحادثة، ليخرج البيت الأبيض ببيان يؤكد أنه تم إطلاع الرئيس على جميع التفاصيل.

علق ساسة ومؤثرون أمريكيون على الحادثة بالتنديد والاستنكار، فيما وصف نواب جمهوريون ما حدث "محاولة اغتيال" تعرض لها ترامب.