قال نجل رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، إن والدته ستعود إلى بلادها عندما تقرر الحكومة المؤقتة الجديدة إجراء انتخابات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات.

وفرت حسينة إلى الهند المجاورة يوم الاثنين الماضي بعد أسابيع من احتجاجات دامية أجبرتها على الاستقالة.

وأدت حكومة تصريف أعمال بقيادة الحائز على جائزة "نوبل" للسلام محمد يونس اليمين يوم أمس الخميس، وستتولى مهمة إجراء الانتخابات.

وقال ساجيب واجد جوي، نجل حسينة المقيم في الولايات المتحدة، لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إنه "في الوقت الحالي، هي (حسينة) في الهند، وستعود إلى بنغلاديش في اللحظة التي تقرر فيها الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات".

ولم يحدد ما إذا كانت حسينة، البالغة من العمر 76 عاما، ستخوض الانتخابات، لكن جوي قال "كانت والدتي ستعتزل السياسة بعد ولايتها الحالية"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وبين أنه "لم تكن لدي أي طموحات سياسية قط، وكنت مستقرًا في الولايات المتحدة، لكن التطورات في بنغلاديش في الأيام القليلة الماضية تظهر أن هناك فراغا في القيادة، كان علي أن أتحرك من أجل الحزب وأنا في المقدمة الآن".

ولا يشارك حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه حسينة في الحكومة المؤقتة بعد احتجاجات قادها الطلاب ضد رئيسة الوزراء، التي تتولى السلطة منذ فترة طويلة، والتي فرت من البلاد في أعقاب أسابيع من العنف، الذي أسفر عن مقتل نحو 300 وإصابة الآلاف.

وتعيش حسينة في منزل آمن بمنطقة نيودلهي.

وذكرت وسائل إعلام هندية أنها تخطط لطلب اللجوء في بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق على الأمر.

وقال وزير الخارجية الهندي اليوم الخميس إنه تحدث إلى نظيره البريطاني بشأن بنغلاديش، لكنه لم يدل بأي تفاصيل.