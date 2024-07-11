الصين: بيان قمة الناتو المرتقب "عدائي ومليء بالأكاذيب"

وصفت الصين البيان المرتقب لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن بأنه يستخدم "لغة عدائية"، و"مليء بالأكاذيب"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن البيان المقرر صدوره عن قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يستخدم لغة عدائية، وإن المحتوى المتعلق بالصين يتضمن استفزازات وأكاذيب.

وجاء في مسودة البيان، أن الصين أصبحت عاملا حاسما في جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، وأن بكين تواصل إثارة التحديات بشكل ممنهج لأوروبا والأمن.

وقال المتحدث، وفقا لبيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، "كما نعلم جميعا، فإن الصين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا".

وأضاف المتحدث ردًّا على سؤال من أحد الصحفيين، أن "بيان قمة الحلف في واشنطن تسيطر عليه عقلية الحرب الباردة ويستخدم لغة عدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والتشهير".

وذكر المتحدث أن "الموقف الأساسي للصين بشأن القضية الأوكرانية هو تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية، وهو الأمر الذي حظي باعتراف وتقدير واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي".

وطرحت بكين ورقة من 12 نقطة قبل أكثر من عام تُحدّد مبادئ عامة لإنهاء الحرب، وقوبلت باستقبال فاتر وقتئذ في كل من روسيا وأوكرانيا.

وهاجمت الصين مرارا الانتقادات التي يثيرها الحلف، وتحذّر من توسّعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي.