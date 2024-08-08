قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قصف مراكز قيادة تابعة لحركة حماس في محيط مدرستين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المواقع "كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية".

وأضاف الجيش "قبل الضربة، اتُّخِذت كثير من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة والاستعانة بمعلومات إضافية"، وفق وكالة "رويترز".

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وجدد الجيش اتهامه لحركة حماس، باستخدام مجتمعات المدارس مراكز قيادة وسيطرة، لافتًا إلى أن "الحركة خططت ونفذوا هجمات ضد قوات الدفاع الإسرائيلية ودولة إسرائيل".