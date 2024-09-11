المغرب.. توقيف 60 مشتبها بالتحريض على الهجرة غير النظامية

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، توقيف 60 شخصا للاشتباه في تحريضهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

ووفق وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بيان، إنها باشرت عمليات أمنية في مدينتي طنجة وتطوان (شمال) "لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة" غير النظامية.

وأضافت أن هذه العمليات أسفرت بين 9 و11 سبتمبر/ أيلول الحالي عن "توقيف 60 شخصا من بينهم قاصرين".

وأوضحت أنه "يشتبه في تورط الأشخاص الذين تم توقيفهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة" غير النظامية.

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المديرية أفادت بأنه "رُصِدَت محتويات رقمية منشورة تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق (شمال المملكة) ومدينة سبتة (التابعة للإدارة الإسبانية) في 15 سبتمبر الجاري".

وأفادت بأنه "أُخْضِع المعنيون بالأمر لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 في المئة مقارنة بـ2022.

كما قالت الوزارة، في بيان آنذاك، إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44 في المئة مقارنة بـ2022".