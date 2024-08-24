اعتقلت الشرطة الألمانية شخصًا في أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية، بعد ساعات من قتله ثلاثة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين، في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الشرطة قولها إنها تحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.

وأضافت "يجري التحقيق والبحث عن الجناة المحتملين الآخرين، وعن أسباب الجريمة على قدم وساق".

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع في نحو الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (19:40 بتوقيت غرينتش)، يوم أمس الجمعة، لافتة إلى أن الدافع لا يزال غير واضح.

من جانبه، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر منصة "إكس"، إنه "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة، ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".

بدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في منشور على منصة "إكس"، إن "سلطاتنا الأمنية تبذل كل ما في وسعها للإمساك بالجاني، والتحقيق في خلفية الهجوم".

ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف، حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عامًا على تأسيس مدينة زولينغن، بولاية نورد راين فستفاليا، المتاخمة للحدود مع هولندا.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا في الساحة، اليوم السبت، في حين وضع المارة الشموع والزهور بجانب الحواجز.

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وزار وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا، هربرت رويل، موقع الهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم، ووصفه في تصريحات للصحفيين بأنه يستهدف إزهاق الأرواح، لكنه أحجم عن التكهن بالدافع وراءه.

من جهته، قال رئيس بلدية زولينغن، تيم-أوليفر كورتسباخ، للصحفيين صباح اليوم السبت: "يغمرنا شعور بالصدمة والحزن".

فيما قال موسيقي ألماني، يطلق على نفسه اسم توبيك، إنه كان يعزف على مسرح قريب عندما وقع الهجوم.

وأضاف توبيك، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه علم بوقوع الهجوم، لكن طُلب منه الاستمرار في العزف "لتجنب التسبب في نوبة ذعر جماعية" بين الحضور.

وأوضح توبيك أنه طُلب منه في النهاية التوقف، وقال "لأن المهاجم فر، اختبأنا في متجر قريب، في حين كانت تحلق من فوقنا طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة".

وألغت السلطات باقي فعاليات الاحتفال بتأسيس المدينة.

وفيما قال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم عمد إلى طعن أعناق الضحايا تحديدًا، رفض متحدث آخر باسم الشرطة تأكيد أو نفي هذه المعلومة.