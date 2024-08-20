أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات الروسية على تجمع نيويورك السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بحسب "رويترز".

كما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي "حرر" بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بيان الوزارة: "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات مجموعة القوات "المركز"، بتحرير واحدة من أكبر البلدات في تجمع توريتسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجيًا في نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 585 عسكريًا إضافة إلى ثلاث دبابات ومركبتين، وعدد من المدافع.