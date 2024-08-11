إيران.. استقالة محمد جواد ظريف من منصبه في حكومة بزشكيان

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه في حكومة مسعود بزشكيان.

وقال ظريف في رسالة استقالته "أتمنى النجاح للرئيس مسعود بزشكيان وللفريق الحكومي الذي رشحهم للبرلمان لنيل الثقة".

وأضاف:"سوف أعود للعمل في الجامعة، واعتذر للشعب الإيران لعدم القدرة على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية".

وزاد:"من بين الوزراء الـ19 الذين تم تقديمهم اليوم، 3 هم المرشحون الأولون، و6 هم المرشحون الثاني أو الثالث، وواحد هو المرشح الخامس للجان أو المجلس الاستراتيجي ".

وبين ظريف الذي دعم بزشكيان للفوز بالانتخابات الرئاسية "لقد قلت مراراً أن من حق الرئيس أن يختار أعضاء الحكومة، والمجلس التوجيهي، واللجان هي هيئات استشارية وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة".

وتابع "طبعاً أنا غير راضٍ عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن تحقيق حضور للنساء والشباب بشكل لائق كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك نواب آخرون إلى جانب الرئيس، نأمل أن يعوضوا هذا النقص".

يذكر أن الرئيس مسعود بزشكيان عين ظريف قبل أسبوعين في منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.