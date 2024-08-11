عاجل

وكالة الطاقة الذرية: "لم يتم الإبلاغ عن تضرر" أمن محطة زابوريجيا وسلامتها النووية جراء الحريق
logo
العالم

إيران.. استقالة محمد جواد ظريف من منصبه في حكومة بزشكيان

إيران.. استقالة محمد جواد ظريف من منصبه في حكومة بزشكيان
محمد جواد ظريفالمصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
11 أغسطس 2024، 7:20 م

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه في حكومة مسعود بزشكيان.

وقال ظريف في رسالة استقالته "أتمنى النجاح للرئيس مسعود بزشكيان وللفريق الحكومي الذي رشحهم للبرلمان لنيل الثقة".

وأضاف:"سوف أعود للعمل في الجامعة، واعتذر للشعب الإيران لعدم القدرة على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية".

وزاد:"من بين الوزراء الـ19 الذين تم تقديمهم اليوم، 3 هم المرشحون الأولون، و6 هم المرشحون الثاني أو الثالث، وواحد هو المرشح الخامس للجان أو المجلس الاستراتيجي ".

أخبار ذات علاقة

"دبلوماسي مخضرم".. من هو وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي؟

 

وبين ظريف الذي دعم بزشكيان للفوز بالانتخابات الرئاسية "لقد قلت مراراً أن من حق الرئيس أن يختار أعضاء الحكومة، والمجلس التوجيهي، واللجان هي هيئات استشارية وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة".

وتابع "طبعاً أنا غير راضٍ عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن تحقيق حضور للنساء والشباب بشكل لائق كما وعدت. وبطبيعة الحال، لا يزال هناك نواب آخرون إلى جانب الرئيس، نأمل أن يعوضوا هذا النقص".

يذكر أن الرئيس مسعود بزشكيان عين ظريف قبل أسبوعين في منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.

إيرانطهرانمحمد جواد ظريف

أخبار ذات صلة

غالانت: إسرائيل سترد بطريقة "غير مسبوقة" على أي هجوم إيراني
غالانت: إسرائيل سترد بطريقة "غير مسبوقة" على أي هجوم إيراني
محللون: مواقف سموتريتش وبن غفير تهدد فرص انتخاب هاريس
محللون: مواقف سموتريتش وبن غفير تهدد فرص انتخاب هاريس
قديروف ينشر مشاهد عن خسائر أوكرانيا في كورسك (فيديو)
قديروف ينشر مشاهد عن خسائر أوكرانيا في كورسك (فيديو)
جراء قصف أوكراني.. حريق في برج التبريد بمحطة زابوريجيا النووية
جراء قصف أوكراني.. حريق في برج التبريد بمحطة زابوريجيا النووية
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC