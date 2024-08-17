قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن قرار إغلاق مكتب X في البرازيل كان قرارا صعبا، مشددا على أنه لن يقبل برقابة سرية.

وأضاف ماسك عبر "X"، أنه لا يمكن القبول برقابة غير قانونية وتسليم بيانات خاصة بالعملاء، وفق تعبيره.

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جاء ذلك بعد إعلان المنصة أنها ستغلق مكتبها في البرازيل "بأثر فوري" بسبب ما وصفتها بأنها "أوامر رقابية" أصدرها القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، فتحت المحكمة العليا البرازيلية، تحقيقا مع ماسك، بعد اتهامه بعرقلة العدالة بشأن منصة "إكس"، إلا أن ماسك حينها تحدى قرار رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس، الذي يأمر منصة "إكس" بحظر حسابات معينة.

وأوضح ماسك، أن المنصة سترفع القيود المفروضة؛ لأنها "غير دستورية"، غير أن مورايس شدد على ضرورة "الامتناع عن أي أمر محكمة صدر بالفعل، بما في ذلك إجراء إعادة تنشيط أي ملف شخصي تم حظره من قبل المحكمة العليا".

لكن الملياردير أشار إلى أنه على الرغم من احتمال خسارته الأرباح كلها في البرازيل أو اضطراره إلى إغلاق مكاتب المنصة هناك، فإن المبادئ أهم من الربح.

يذكر أن مورايس كان أوضح أنه إذا فشلت المنصة "إكس" في الامتثال لأمر المحكمة، فسيتم تغريمها نحو 20 ألف دولار يوميا.