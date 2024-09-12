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إثر دعمها هاريس.. عدد "مهول" لزوار رابط تصويت نشرته سويفت

إثر دعمها هاريس.. عدد "مهول" لزوار رابط تصويت نشرته سويفت
تايلور سويفتالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
12 سبتمبر 2024، 6:55 ص

أدى تأييد المغنية تايلور سويفت لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس عبر منشور على "إنستغرام"، إلى توجيه ما يقرب من 338,000 مستخدم لموقع Vote.gov الحكومي، وفقا لما أكده متحدث باسم إدارة الخدمات العامة الأمريكية لشبكة CNBC.

ويوفر ذلك الموقع معلومات حول التصويت على مستوى الولايات.

وجاء هذا الدعم بعد دقائق من انتهاء المناظرة بين هاريس والرئيس السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

ودعت سويفت متابعيها إلى التسجيل للتصويت المبكر، قائلة إنها ستصوت لهاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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جدير بالذكر أن دعم سويفت لموقع التصويت ليس جديدًا؛ إذ ساهمت سابقًا في زيادة هائلة في عدد الزوار العام الماضي. 

ولكن هذه المرة، أثار تأييدها غضب ترامب الذي رأى أنها "ستدفع ثمنًا باهظًا في السوق"، بحسب تصريحاته لقناة "فوكس".

ومن جانبه، أعرب السيناتور جيه دي فانس عن شكوكه حول تأثير سويفت على الناخبين، مشيرًا إلى أنها "منفصلة عن مشاكل معظم الأمريكيين".

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