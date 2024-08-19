قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد دعمه لاقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة، الذي يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف بلينكن، متحدثا للصحفيين في تل أبيب، أنه يتعين الآن على حماس قبول الاقتراح، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأشار إلى أنه سيتوجه يوم غد الثلاثاء إلى قطر، الوسيط الرئيسي مع حركة حماس، بعد محطتيه في إسرائيل ومصر للدفع قدما نحو اتفاق حول هدنة في غزة.

وأكد بلينكن أن مصر وقطر "هما شريكانا الرئيسيان في هذا الجهد لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ووضع الجميع على طريق أفضل نحو سلام وأمن دائمين"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأعلن بلينكن أنه طلب من قادة إسرائيل التحرّك ضد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال للصحافيين في تل أبيب "نتطلع إلى رؤية تحرّك، تنفيذ تحرّك ضد هذا النوع من العنف وتنفيذ تحرّك لمحاسبة المسؤولين عنه".