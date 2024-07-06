انقطاع إمدادات المياه في مدينة أوكرانية إثر هجوم روسي

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين، قولهم، إن هجومًا بطائرات مسيرة روسية على مدينة سومي شمالي أوكرانيا في وقت مبكر، اليوم السبت، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.

وذكرت إذاعة سوسبيلن أن المدينة الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف شهدت سلسلة انفجارات.

ونقلت عن مسؤولين بالبلدية قولهم إن إمدادات المياه انقطعت مؤقتا. ولم تتمكن رويترز من تأكيد الهجمات بشكل مستقل.

وتتعرض منطقة سومي لقصف شبه يومي من مواقع روسية عبر الحدود.

ونفذت القوات الروسية توغلا عبر الحدود في مايو/ أيار في منطقة خاركيف المجاورة، وأشار مسؤولون إلى تعزيز دوري للقوات بالقرب من منطقة سومي.