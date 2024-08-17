روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ "هيمارس" في هجوم "كورسك"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز "هيمارس"؛ لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة "كورسك"، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قولها، وفق بيان نشرته على تيليغرام: "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأمريكي على الأرجح".

وأضافت: "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقُتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تراقب من كثب توغل القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك، مدعومة جزئياً بأسلحة ومعدات قدمتها الولايات المتحدة.

ووفقًا للمسؤولين، فإن الهجوم الأوكراني يسير وفقا للسياسة الأمريكية، لكنه "ليس كما كان في أذهان" صنّاع القرار في واشنطن.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن أوكرانيا استخدمت أسلحة ومركبات أمريكية في هجومها، رغم أن إدارة بايدن وضعت حدوداً لاستخدام الأسلحة الأمريكية في روسيا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسؤولين لم يذكروا "الحدود" التي رسمتها الولايات المتحدة، لكنهم قالوا إن أوكرانيا لم تنتهك "تقنياً" القيود التي فرضتها واشنطن.

وقال المسؤولون إن أوكرانيا استخدمت أيضا قاذفات صواريخ من طراز "هيمارس" كجزء من العملية، كما شوهدت مركبات "همفي" أمريكية الصنع تدخل منطقة كورسك الروسية عبر الحدود بين أوكرانيا وروسيا.