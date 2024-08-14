تباينت الآراء حول الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، بين من يرون أنه حقيقة فرضتها حاجة موسكو للسلاح، ومن يعتقدون أنه مجرد "فزّاعة" وتضخيم من الغرب.

ففي حين ذهب متخصصون إلى أن إيران تقدم لروسيا الطائرات المسيرة، وصواريخ "أرض – أرض"، يرى آخرون، أن الحديث عن مثل هذه الصفقات ما هو إلا تضخيم مقصود من الغرب لاستكمال صورة "الفزاعة".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران مؤخرا من الإقدام على تزويد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، والأسلحة الموجهة بالأقمار الاصطناعية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال النائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن عزم إيران تسليم مئات الصواريخ الباليستية لروسيا.

كسر العقوبات

ويرى الباحث السياسي، رامي القليوبي، أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر منذ سنوات طويلة، وليس وليد اللحظة، لافتا إلى أن طهران أقرت بتزويد روسيا بمسيرات "شاهد - 136" قبل بداية الحرب الأوكرانية.

وبيّن القليوبي في تصريحات خاصة، أن التجربة الإيرانية في هذا الصدد، حققت فائدة لروسيا في ظل خضوعها لمجموعة من العقوبات، مشيرا إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بإمداد طهران لموسكو بالصواريخ، ولكن نظريا لا يمكن استبعاد ذلك؛ لأن موسكو رغم أنها ثاني قوة عالمية من حيث إنتاج الأسلحة الإستراتيجية، لكن فعليا في أحيان كثيرة تحتاج إلى الأسلحة التكتيكية، وإيران تكون مفيدة لها في ذلك.

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أسلحة إيران "فاشلة"

في المقابل شدد المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني، صلاح أبو شريف، على أن طهران هي من تحتاج للسلاح الروسي، مستدركا بأن إيران يمكنها أن تدعم روسيا في عدة ملفات تتعلق بطرق الالتفاف على الحصار باستخدام الوسائل المختلفة لتبييض الأموال وتهريب البضائع.

وأضاف أبو شريف أن ما يدور حول صفقة الأسلحة ليس أكثر من تضخيم من جانب الولايات المتحدة والغرب للتعامل مع مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، مستغربا من أن يأتي هذا التضخيم في وقت أثبتت فيه المنتجات التسليحية الإيرانية فشلها في الفترة الأخيرة في جبهات ومواقع بالشرق الأوسط سواء من خلالها أو عبر أذرعها.

وأردف: "من المؤكد أن إيران تعمل على تضخيم نفسها، والغرب يعمل على الأمر نفسه من أجل تخويف دول الشرق الأوسط من جانب، ومن جانب آخر، لجر واشنطن دولا غربية إلى جانب الموقف الأوكراني".

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دعم صاروخي

فيما أشار مدير مركز "جي .اس .ام" للدراسات والأبحاث، آصف ملحم، إلى أن طهران تقدم لموسكو صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 500 كم، رفع عنها حظر البيع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد أن كانت تخضع لاتفاقيات دولية.

وأوضح ملحم أن موسكو بحاجة ماسة لصواريخ "أرض – أرض" التي يصعب إصابتها بالمضادات الجوية، ومسافتها أكثر من 700كم، ولدى إيران صواريخ "ذو الفقار" بمدى يصل إلى 700كم، وصواريخ "فاتح 110" بمدى 300كم، كما أن لدى طهران صواريخ "فاتح 360" بمدى 120كم، و"أبابيل" بمدى 86كم، وكل هذه الصواريخ لا تصنعها روسيا وتحتاجها، لذلك تحاول جلبها إما من إيران أو من كوريا الشمالية.

كما تطرق ملحم إلى التعاون العسكري بين إيران وروسيا في الطائرات المسيرة، الذي قال إنه بدأ مع العملية الروسية في أوكرانيا، إذ إن موسكو لم تكن قبل هذه الحرب مهتمة بصناعة المسيرات القتالية، أما إيران فهي تخوض بشكل كبير في هذه الصناعة؛ ما جعل الحكومة الروسية تضع ما يسمى إستراتيجية المسيرات حتى 2030، وبدأت ببناء مصنع للمسيرات بمساعدة وخبرات فنية إيرانية في جمهورية تتارستان.