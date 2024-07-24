يوافق واحد من كل ثلاثة أشخاص أوكرانيين، أي 32%، على التنازل عن بعض الأراضي الأوكرانية لموسكو، مقابل السلام والحفاظ على استقلال دولتهم، وفق استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، مؤخرًا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن هذا العدد القياسي ارتفع بشكل ملحوظ؛ إذ أظهر استطلاع العام الماضي أن 10% فقط منهم يؤيدون ذلك.

وقال 55% من المستطلَعين، إنه لا ينبغي أن تستسلم أوكرانيا لمطالب روسيا؛ لأن ذلك سوف يجعل بوتين يتمادى للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وشارك في الاستطلاع 1000 شخص تم التواصل معهم عبر الهاتف، بشكل عشوائي، وفق الصحيفة البريطانية.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، "إن الرئيس الأوكراني سيحتاج على الأرجح إلى إجراء استفتاء قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن الأراضي، وسيواجه رد فعل عنيفًا إذا فعل ذلك."

وأشار إلى أنه من المستحيل التوصل لمثل هذه الاتفاقيات، التي وصفها على أنها "مؤلمة ومهمة"، دون أخذ رأي الشعب.

وأضاف " رئيسنا يخاطر بالانتحار السياسي".

ورأى كليتشكو أن الوضع يزداد صعوبة، والانتصار في الحرب يتطلب دعمًا أكثر من الحلفاء، وأن القتال لعامين آخرين سيكون بمثابة "كابوس".

وتبددت آمال الأوكرانيين في طرد الروس، حين فشل الهجوم المضاد العام الماضي، وارتفع عدد الضحايا بسببه.

وأعلن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، عدم إمكانية إنهاء الحرب، دون أن تتنازل كييف عن مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريزهيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، شبه جزيرة البحر الأسود التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقالت الصحيفة، إن بوتين طالب كييف بالتخلي عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وطالب الغرب بإلغاء جميع العقوبات التي فُرضت على موسكو، فيما وصفت أوكرانيا المطالب بأنها "سخيفة".