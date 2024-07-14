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بايدن يعود إلى واشنطن ويجري اتصالا بترامب

بايدن يعود إلى واشنطن ويجري اتصالا بترامب
تعزيزات أمنية أمام البيت الأبيضالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 2:43 ص

سيعود الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي، بعد إصابة منافسه في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، في محاولة اغتيال على ما يبدو خلال تجمع انتخابي.

وكان مقررا أن يمضي بايدن عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، لكنه سيعود إلى العاصمة الأمريكية ويصل إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في بيان.

في سياق متصل، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته.

وقال المسؤول "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وأضاف المسؤول أن بايدن تحدث أيضا مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بوب داندوي.

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى بعد نقله إليها مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه.

البيت الأبيضالرئيس الأمريكي جو بايدن

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