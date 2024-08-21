جمعت الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مبالغ ضخمة تجاوزت مليار دولار، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات الفدرالية.

وكانت "رويترز" قالت إن الحملة التابعة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس جمعت نحو 500 مليون دولار منذ أصبحت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في 21 يوليو.

وجمعت حملة دونالد ترامب 138.7 مليون دولار في يوليو/تموز الماضي، وذكرت أن لديها نقداً بقيمة 327 مليون دولار.

دونالد ترامب

تبرع 26 من داعمي ترامب الأثرياء وتبلغ قيمة ثرواتهم مجتمعة 143 مليار دولار بنحو 162 مليون دولار في حملته حتى الآن، على رأسهم إيلون ماسك وبيل أكمان، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان.

وفيما يلي قائمة بعشرة من أكبر داعمي ترامب من أصحاب الأموال الطائلة:

1- الملياردير تيموثي ميلون/ صناعة السكك الحديدية (75 مليون دولار)

2- المليارديرة ليندا ماكماهون/ شركة "عالم المصارعة الترفيهية www" (15 مليون دولار).

3- المليارديرة ديان هندريكس/ تجارة مواد البناء (6 ملايين دولار).

4- الملياردير كيلسي وارن صاحب شركة طاقة عملاقة "داكوتا أكسيس" (6 ملايين دولار).

5- المليارديرة ميريام أديلسون /أرملة قطب الكازينوهات والمانح الجمهوري الكبير شيلدون أديلسون تخطط لإنفاق أكثر من 90 مليون دولار لدعم ترامب وتبرعت حتى الآن بـ(5.8 ملايين دولار).

6- تيموثي دان أحد أقطاب لوبي النفط في الولايات المتحدة (5 ملايين دولار).

7- إليزابيث أويهلين /التعبئة والتغليف (5 ملايين دولار).

8- ريتشارد أويهلين/التعبئة والتغليف (5 ملايين دولار).

9- جيف سبريشر وكيلي لوفلر / بورصة (إنتركونتيننتال)، التي تمتلك بورصة نيويورك (5 ملايين).

10- فيل روفين رجل أعمال شريك ترامب في فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس (3.3 مليون دولار).

كامالا هاريس

تحظى كامالا هاريس بدعم عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة مثل شركات ألفابت المالكة لغوغل، ومايكروسوفت، وأمازون، وآبل، وميتا.

أما أكبر عشرة أثرياء آخرين داعمين لها هم:

1- ريد هاستينغز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس (7 ملايين دولار).

2- ريد هوفمان المؤسس المشارك لموقع "لينكد إن" تبرع لهاريس 1.7 مليون دولار + 7 ملايين تبرع فيها بوقت سابق لبايدن.

3- جورج وأليكس سوروس.

4- ميليندا فرينش غيتس الزوجة السابقة لبيل غيتس تشير تقارير إلى تبرعها بـ 52 مليون دولار لهاريس دون أن تصدر المرأة نفيا أو تأكيدا لذلك.

5- شيريل ساندبرغ المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا.

6- فينود خوسلا قطب التكنولوجيا الهندي، فينود خوسلا.

7- مارك كوبان المالك الرسمي لفريق كرة السلة في دوري الـ NBA "دالاس مافريكس".

8- سوزان بريتزكر /شركة فنادق حياة.

9- كريس ساكا مؤسس شركة لووركيس كابيتال.

10- روغر ألتمان/ مؤسس بنك الاستثمار (إيفركور).