محاولات مكثفة في الكونغرس الأمريكي لتجنب "الإغلاق الحكومي"

اتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر خطوة إجرائية أولية، الخميس، تمنح المجلس خيار إجراء تصويت الأسبوع المقبل على تمديد التمويل الحكومي.

وتأتي خطوة تشامر في محاولة لتجنب "الإغلاق الحكومي" الذي يهدد البلاد في نهاية الشهر الحالي.

وبحسب "سي إن إن"، ليس من الواضح ما إذا كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ سيتحرك أولًا بشأن التمويل الحكومي الأسبوع المقبل.

وقالت الشبكة الأمريكية إن العديد من المشرعين يعتقدون بأنه من المحتمل أن يقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون خطة جديدة للبدء أولًا.

ولم يقل جونسون بعد ما سيفعله بالضبط، وصرح للصحفيين يوم الخميس: "لدينا الوقت، وسننجز الأمر، ونجري محادثات مدروسة الآن".

ونقلت الشبكة عن، جون ثون، عضو الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، قوله "أعتقد أن مجلس النواب سينتقل الآن، كما آمل، إلى الخطة البديلة، ويعطينا شيئًا للعمل به".

وانتقد شومر طريقة تعامل جونسون مع هذه القضية، قائلًا في مؤتمر صحفي إن رئيس مجلس النواب "تخبط تماما في وجهه" بمحاولته وإخفاقه في تمرير خطة الحزب الجمهوري.

وكان مجلس النواب الأمريكي أخفق، الأربعاء، في تمرير حزمة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي بنهاية سبتمبر أيلول الحالي، بسبب انقسامات بين الحزب الجمهوري المسيطر على المجلس بشأن مدة حزمة الإنفاق، وما إذا كان يجب إرفاق شروط أخرى بها.

ويأتي الإخفاق في تمرير مشروع القانون، قبل 13 يومًا من موعد إغلاق الحكومة إذا لم يتوفر تمويل عاجل، ودون خطة واضحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتوصل إلى حل.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كل المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهامهم إلى حين توصل الكونغرس إلى خطة تمويل.