في يومه الأول.. ستارمر يتخذ قرار إلغاء "خطة رواندا"

أوقف كير ستارمر، خطة ترحيل المهاجرين إلى "رواندا" في اليوم الأول من رئاسته للوزراء في بريطانيا، وفقا لصحيفة "تلغراف".

وقال مطلعون على شؤون حزب العمال البريطاني للصحيفة، إن خطة حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى "رواندا" كانت "ميتة" فعليا بعد أن تعهد الحزب (العمال) بإلغائها إذا فاز في الانتخابات.

ومن المقرر أن تصبح الهجرة غير الشرعية واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، حيث من المتوقع أن يشهد الصيف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية.

وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة إيفايت كوبر قالت، الجمعة، إن أحد الواجبات الأولى للحكومة هو "الحفاظ على أمن حدودنا"، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.

وكان بوريس جونسون أول من أعلن عن خطة رواندا، واستمرت ليز تروس وسوناك في تنفيذها. وقد تأخرت بسبب معارك قضائية طويلة، حيث لم تقلع أي رحلة، لكنها أصبحت ساحة معركة في الحملة الانتخابية .

وأكد مصدر مطلع في حزب العمال لصحيفة "التلغراف" أن الخطة "ماتت" الآن، قائلاً: "لو كان ريشي سوناك يعتقد أن خطة رواندا ستنجح، لَما كان دعا إلى إجراء انتخابات. لقد كانت عملية احتيال. ومن خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات، كان سوناك يعترف بهذه الحقيقة".

جانب كبير من الضربة التي لحقت بشعبية المحافظين جاءت من حزب الإصلاح اليميني، برئاسة الناشط في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج الذي شن حملة قوية للحد من الهجرة.

وقد وعد ستارمر بإلغاء سياسة حزب المحافظين المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، لكن نظرا لأن الهجرة قضية انتخابية رئيسية، سيتعرض لضغوط لإيجاد طريقة لمنع عشرات الآلاف من الأشخاص من الوصول عبر القنال الإنجليزي من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

وحصل حزب الإصلاح على أربعة مقاعد، واُنتخب فاراج نفسه أخيرا لعضوية البرلمان في محاولته الثامنة، وحصل الحزب على أكثر من أربعة ملايين صوت، أي أكثر مما حصل عليه المحافظون في مناطق واسعة من البلاد.

ويعكس نمو التأييد للحزب اليميني نتائج مماثلة شهدتها أوروبا مؤخرا مع صعود اليمين المتطرف.

لكن على النقيض من فرنسا حيث حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، فضل الشعب البريطاني بشكل عام حزب يسار الوسط لإحداث التغيير.

ووعد ستارمر بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا الناجمة عن انفصال بريطانيا عن التكتل. وعلى الرغم من معارضة ستارمر لخروج بريطانيا من الاتحاد، فإن العودة إليه ليست مطروحة على الطاولة.

وفي حين وعد بإحداث التغيير على المستوى الداخلي، تعهد ستارمر بمواصلة دعم لندن المطلق لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وفي الكثير من القضايا الخارجية، تشبه سياساته سياسات سوناك.