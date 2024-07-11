بعد حظرها 3 أشهر.. رفع القيود عن الأنشطة الحزبية في مالي

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 أبريل/ نيسان.

وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة إنه "تقرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات"، وفق "فرانس برس".

وكان المجلس العسكري قد أصدر في 10 أبريل/ نيسان قراراً يقضي بأن يتم "حتى إشعار آخر" تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلاً إياها المسؤولية عن "أعمال تخريب".

وتواجه مالي أنشطة جماعات متشددة وانفصالية وقد غرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.

وقطع الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالف البلاد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 وتحولوا عسكرياً وسياسياً إلى روسيا.