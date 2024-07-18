سرقت كاي حفيدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأضواء، بعد حديثها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، أمس الأربعاء، في ظهور يهدف إلى جذب أنظار الناخبين الشباب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن كاي البالغة من العمر 17 عامًا، تعد الحفيدة الكبرى لترامب، وظهورها يؤكد على التحول المفاجئ لتقديم الرئيس السابق من الجانب الإنساني، والتعريف بممثل العائلة للجيل القادم.

وقالت كاي وهي ابنة ترامب جونيور الابن، أمام أنصار الحزب الجمهوري، يوم الأربعاء: "أتحدث اليوم لأشارك جانبًا من جدّي لا يراه الناس غالبًا. بالنسبة لي، هو مجرد جد عادي، يعطينا الحلوى والمشروبات الغازية، ويريد، دائمًا، أن يعرف كيف نؤدي في المدرسة".

وأضافت: "تجعل وسائل الإعلام جدّي يبدو وكأنه شخص مختلف، لكنني أعرفه على حقيقته، إنه شخص حنون، ومحب للغاية؛ إنه يريد حقًا الأفضل لهذا البلد".

وعلى الرغم من أن عائلة ترامب حاضرة، دائمًا، في التجمعات الانتخابية، إلا أن ظهور حفيدته كاي للمرة الأولى، يهدف لجذب الناخبين الشباب، بحسب مراقبين.

من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن حفيدة الرئيس السابق، خطفت الأضواء وهي تتحدث عن "جدّها العادي".

أما شبكة (CNN)، فقد تناولت حديث كاي ترامب، التي وصفت الرئيس السابق بأنه يتفاخر بأنها حصلت على قائمة الشرف، ووجه لها أسئلة حول لعبتها في الجولف.

بدورها، تحدثت شبكة (CBS) عن الموضوعات "الثقيلة" التي تناولتها حفيدة ترامب، بعدما أشارت إلى القضايا الجنائية المرفوعة ضد جدّها.

أخبار ذات علاقة في أول خطاب لها.. حفيدة ترامب تكشف حقائق عن جدها (صور)

وأكدت كاي أن جدّها رغم هذه القضايا كان، دائمًا، "يسألني عن حالي".

واختار الحزب الجمهوري، يوم الاثنين، ترامب، مرشحًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتعرض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال، إذ أُصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.