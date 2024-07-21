بدأت الأنظار تتجه إلى نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس التي أعلن بايدن دعمه لها كمرشحة للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة.

ويمنح دعم بايدن المعلن لكامالا هاريس، فضلا عن دعم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، السياسية الأمريكية ذات الأصول الهندية حظوظا أوفر لخلافة بايدن في السباق نحو البيت الأبيض.

هي ثاني امرأة من غير البيض تحظى بمنصب سيناتور في مجلس الشيوخ، وسبق أن فازت في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي خاضتها، باستثناء الانتخابات الرئاسية.

وكان اسم كامالا هاريس، الملقبة بـ "زهرة اللوتس" مطروحا بشدة حتى قبل إعلان بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، رشحها البعض لأن تكون البديل الأمثل والممثل الأقوى للديمقراطيين في مواجهة ترامب، وذهب كثيرون إلى اعتبار أنّ خوضها السباق الرئاسي تحت راية الحزب الديمقراطي سيجعل الحزب أوفر حظا للبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

هي محامية أمريكية حاصلة على شهادة الدكتوراه، وهي ابنة باحثة هندية في مجال السرطان، أما والدها فقد كان أستاذ اقتصاد، وزوجها محام يهودي، ويصفها البعض بأنها النسخة النسائية من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

المرأة الستينية المولودة في أكتوبر 1964 بولاية كاليفورنيا لوالدين مهاجريْن، واقتحمت الساحة الحقوقية منذ أكثر من عشرين عاما، انتُخبت سنة 2003 مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، كما انتُخبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا عام 2010، وأعيد انتخابها سنة 2014، وأشرفت على أول زواج مثلي في الولاية.

وبخلفية قانونية اكتسبتها من تكوينها الأكاديمي والمهني انجذبت هاريس إلى عالم السياسة حديثا، عام 2016، عندما ترشحت لانتخابات مجلس الشيوخ لتصبح أول سيناتور من أصل هندي تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي عام 2020 أعلن جو بايدن تعيينها نائبة له بعد انتخابه رئيسا، لتكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب.

ويُنظر إلى هاريس على أنّ لها علاقات قوية مع لجنة الشؤون الإسرائيلية "إيباك" وهي أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقالت خلال عضويتها لمجلس الشيوخ: "سأفعل كل ما في وسعي لضمان الدعم الواسع لأمن إسرائيل وضمان حقها في الدفاع عن نفسها".