كشف مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تستبعد بأن تكون إيران قد حددت بعد طبيعة ردها على إيرن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن المسؤولين قولهم، إن الولايات المتحدة، "لا تعتقد حتى ظهر الثلاثاء أن إيران حددت طبيعة ردها على إسرائيل جراء مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في اغتيال هنية أثناء زيارته طهران لحضور تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، ولم تعلّق إسرائيل على ذلك.

لكن إيران تعهّدت بالانتقام لمقتله الذي جاء بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، وتوعّد حزب الله بالردّ.

وفقًا لمسؤول أمريكي، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة لمنع إيران من تنفيذ تهديداتها، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الاستعداد والتحضير لمواجهة الهجوم الإيراني المحتمل.

وأضاف مسؤول آخر، أن "الإدارة الأمريكية تعتقد أن تحذيراتها أثرت على حسابات إيران".

والثلاثاء، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاءت تعليقات بايدن إثر رفض إيران الثلاثاء دعوات غربية للتراجع عن تهديدها بالردّ على إسرائيل بعد اغتيال هنية، في وقت تسود المخاوف من توسّع الحرب في قطاع غزة إلى المنطقة.