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إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية وتؤكد دعم الحل السياسي

إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية وتؤكد دعم الحل السياسي
ناصر كنعانيالمصدر: الخارجية الإيرانية
فريق التحرير
فريق التحرير
08 سبتمبر 2024، 12:28 م

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد بأن "إيران لم تكن أبدًا جزءًا من الصراع الروسي الأوكراني، وأنها دعمت دائمًا الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع".

وجاء رد الخارجية الإيرانية على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا"، وفقًا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.

وشددت الخارجية في بيانها على أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

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وبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن "التعاون العسكري التقليدي بين إيران وروسيا الاتحادية، له تاريخ أقدم بكثير من بداية الأزمة الأوكرانية، وتأتي هذه التعاونات في إطار الاتفاقيات الثنائية، وتستند إلى الأعراف والقوانين الدولية، وليس لها أي علاقة بالأزمة الأوكرانية".

وشدد كنعاني على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، سلميًّا".

 

 

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