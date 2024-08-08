دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس إلى عدم تخفيف الجهود المبذولة لمكافحة عنف اليمين المتطرّف الذي هزّ البلاد على مدى أسبوع، عقب مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم طعنا بالسكين.

وساد جوّ من الارتياح المملكة المتحدة الخميس وفقا لـ"فرانس برس"، بعدما شهد مساء الأربعاء تظاهرات سلمية مناهضة للعنصرية.

الشرطة بحالة تأهب

وقال ستارمر، "من المهم ألا نتوقّف هنا" معلنا أنه سيترأس اجتماع أزمة الخميس مع مسؤولين بارزين في الشرطة.

وأضاف بعد زيارة مسجد في سوليهال (وسط إنكلترا): "لو أن مساء الأربعاء كان هادئا لن نتخلى عن جهودنا".

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من جهته، شكر رئيس بلدية لندن صادق خان في رسالة على منصة إكس الأشخاص الذين تظاهروا سلميا لإظهار أن العاصمة "متّحدة ضد العنصرية والإسلاموفوبيا"، والشرطيين "البواسل الذين يعملون ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة سكان لندن".

وكانت الشرطة وضعت في حالة تأهّب قصوى استعداداً لعشرات التظاهرات العنصرية والمعادية للإسلام ولاحتمال اندلاع أعمال عنف جديدة، غير أنّها بدلاً من ذلك أشرفت على تجمّعات سلمية لمتظاهرين مناهضين للعنصرية.