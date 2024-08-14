تواصل أوكرانيا هجومها الضخم داخل الأراضي الروسية حيث أعلنت السيطرة على 74 بلدة في منطقة كورسك فيما تشن حملة قصف مركّز على منطقة بيلغورود المجاورة التي أعلن حاكمها حالة الطوارئ، وفق فرانس برس.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن معارك "صعبة وكثيفة" في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا حيث توغلت قوات كييف في السادس من آب/أغسطس في أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب زيلينسكي على تلغرام "أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة. تجري عمليات تفتيش وإجراءات لإرساء الاستقرار"، مشيرا إلى أسر "مئات" الروس.

وأكد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن قواته "تقدمت في بعض المناطق ما بين كيلومتر وثلاثة كليومترات" خلال النهار، وسيطرت على "أربعين كيلومترا مربعا" إضافية.

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في المقابل، أعلنت القوات الروسية "إحباط" هجمات أوكرانية جديدة في منطقة كورسك حيث أفادت عن إرسال تعزيزات وإلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية.

وفي منطقة بلغورود المجاورة، أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف حالة الطوارئ، وكتب على تلغرام "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود بالغ الصعوبة ومتوترا بسبب القصف الذي تقوم به القوات المسلحة الأوكرانية" مشيرا إلى "منازل دمّرت ومدنيين قتلوا وجرحوا".

وأفادت سلطات مناطق كورسك وفورونيج ونيجني نوفغورود وبريانسك بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل مسيّرات أطلقت من أوكرانيا.

وبعد تحقيق القوات الأوكرانية تقدما سريعا على مدى أكثر من أسبوع منذ بدء هجومها المباغت في السادس من آب/أغسطس، أعلن الجنرال سيرسكي السيطرة على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

من جانبها، أقرت السلطات الروسية الاثنين بأن القوات الأوكرانية توغلت في المنطقة على عمق 12 كيلومترا على الأقل وعرض 40 كيلومترا، وسيطرت على 28 بلدة.

وأظهر تحليل أجرته فرانس برس لبيانات نشرها "معهد دراسة الحرب" ومقره واشنطن استنادا إلى مصادر روسية، فإن القوات الأوكرانية سيطرت حتى الاثنين على 800 كيلومتر مربّع على الأقل من الأراضي الروسية.

في المقابل، سيطرت القوات الروسية على 1360 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية منذ الأول من شباط/فبراير 2024، بحسب تحليل لفرانس برس.