أعلنت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية المتوقعة، أنها حصلت على الدعم المطلوب للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت هاريس إنها "فخورة" بالحصول على ذلك الدعم، وتتطلع لقبول الترشح رسمياً.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر في الحملة الانتخابية لهاريس، أن الأخيرة حصلت على عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

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ووفقا لإحصاء أجرته وكالة "أسوشيتدبرس"، حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول، إذ إن هاريس كانت بحاجة إلى دعم ما لا يقل عن 1976 مندوباً من أصل نحو 4000 من أجل حسم ترشيح الحزب الديموقراطي لها حتى تتمكن من خوض انتخابات الرئاسة.

وقالت الوكالة إن "المسح غير رسمي، إذ يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.