مصدر لـ"إرم نيوز": الجيش الروسي يسيطر على مناطق جديدة في دونيتسك

قال مصدر عسكري مطلع لـ"إرم نيوز"، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على الجزء الجنوبي من بلدة "تشاسوف يار" في دونيتسك، بعد معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية، وأن تلك القوات تمكنت من رفع العلم الروسي فوق مبان غربي البلدة.

وعلى جبهة دونيتسك أيضاً تمكنت القوات الروسية، بحسب المصدر، من "التقدم في الجزء الشمالي من بلدة كراسنوجوروفكا، وهي تبسط سيطرتها هناك وفق نسق منزل تلو الآخر.

كما تمكنت القوات الروسية أيضاً من إيجاد موطئ قدم لها على الحافة الجنوبية للبحيرة الواقعة قرب بلدة كونستانتينوفكا، كما إن القوات الروسية تقترب من السيطرة على الطريق الواصل بين هذه البلدة وبين أوغليدار".

وأضاف المصدر أن القوات الروسية تمكنت أيضاً من السيطرة على بلدة ستارومايورسكو في مقاطعة دونيتسك، وتقدمت نحو كيلومتر باتجاه بلدة ماكاروفكا القريبة من تلك المنطقة.

وتابع المصدر أن "تحصينات القوات الأوكرانية تنهار بسرعة؛ ما يسمح للجيش الروسي بالتقدم أكثر وبسهولة، فيما تندلع اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة أثناء التقدم".

وأشار إلى أن القوات الروسية "دمرت بعض مستودعات الأسلحة، وتجمعات القوات التابعة للجيش الأوكراني على جميع جبهات القتال".