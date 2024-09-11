"تفصيلية وبناءة".. أوكرانيا تشيد بزيارة بلينكن ولامي

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيخا، إنه والرئيس فولوديمير زيلينسكي أجريا محادثات "تفصيلية وبناءة" مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا في أثناء زيارتهما للعاصمة الأوكرانية كييف الأربعاء.

وقال سيبيخا في مؤتمر صحفي مشترك، إنه ناقش مع نظيريه توريد الأسلحة والدفاعات الجوية، بحسب وكالة "رويترز".

ودعا حلفاء كييف الغربيين إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المقدمة منهم في وقت تخوض فيه كييف معركة مع روسيا.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أعلنا الأربعاء، عن مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا تتضمن مد كييف بمئات الصواريخ.

وقال بلينكن من كييف، إن بلاده ستقدم مساعدة اقتصادية وإنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 717 مليون دولار، تشمل دعما جديدا للبلاد في مجال الطاقة مع استهداف موسكو لبناها التحتية.

وتتضمن المساعدة 325 مليون دولار في مجال الطاقة، و290 مليونا في المجال الإنساني، و102 مليون لنزع الألغام.

ووعد بلينكن بالعمل سريعا لتلبية طلبات أوكرانيا العسكرية.