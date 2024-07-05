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وصفوها بالمجزرة.. صدمة بين قادة "المحافظين" البريطاني بعد نتائج الاستطلاعات

وصفوها بالمجزرة.. صدمة بين قادة "المحافظين" البريطاني بعد نتائج الاستطلاعات
خلال فرز النتائج في بريطانياالمصدر: غيتي إيمجز
فريق التحرير
فريق التحرير
05 يوليو 2024، 12:08 ص

سادت حالة من الصدمة العارمة، الخميس، بين قادة حزب "المحافظين" البريطاني، بسبب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، واصفين إياها بـ "المجزرة".

وأشار أحدث استطلاع لآراء الناخبين، بعد خروجهم من مراكز التصويت، نشرت نتائجه قنوات بريطانية، إلى أن حزب "العمال" سيحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة في البلاد.

وبحسب الاستطلاع، فإن زعيم حزب "العمال" كير ستارمر في طريقه ليكون رئيس وزراء بريطانيا الجديد، منهياً 14 عاماً من هيمنة "المحافظين".

وقالت الزعيمة السابقة لحزب المحافظين الاسكتلندي، لشبكة "سكاي نيوز": "هذه مجرزة".

بدوره، قال وزير العدل المحافظ السابق روبرت باكلاند، الذي من المتوقع أن يفقد مقعده، للشبكة، إنه "اعتاد على الهزيمة ومستعد لها".

لكن باكلاند عبّر عن أمله في أن تستمر حياته السياسية، وقال ساخراً: "سأغادر البرلمان لقضاء المزيد من الوقت في السياسة".

بدوره، قال ستيف بيكر، الذي كان وزيراً للدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في عهد ريشي سوناك، لشبكة "بي بي سي": "ليلة مدمرة للغاية بالنسبة لحزب المحافظين".

ومن المتوقع أيضاً أن يفقد بيكر مقعده، وقال: "أعتقد أن سوناك سيفعل ما يعتقد أنه في المصلحة الوطنية".

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