قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن التصدعات بدأت تظهر في صفوف الميليشيات المتحالفة مع إيران، بفعل غياب التنسيق الكامل واتخاذ بعضها قرارات منفردة.

ورأت الصحيفة، أن "أفعال الميليشيات المتحالفة مع إيران أصبحت لا يمكن التنبؤ بها".

وتابعت: "في غياب واضح لقدرة الدفاعات الجوية الإيرانية؛ فإن ذلك يعني أن على إيران أن تسير على خط رفيع إذا أرادت تجنب الهجوم على أراضيها".

وفي حين أن إيران تمارس قوتها من خلال شبكة من الميليشيات المتحالفة معها، التي تدعمها بالمال والسلاح، وبما أن المنطقة تقف على شفا صراع أوسع نطاقًا؛ فإن قدرة طهران على الاعتماد على شركائها سوف "تُخْتَبَر كما لم يحدث من قبل".

وأضافت الصحيفة، أن "إيران، المعزولة والخاضعة لعقوبات دولية، تهدف إلى ممارسة نفوذها من خلال إستراتيجية بناء تحالف من الميليشيات المتوافقة أيديولوجيًّا مع أجندة طهران المناهضة للغرب وتصميم صواريخ وطائرات دون طيار منخفضة التكلفة للتعويض عن دفاعاتها الجوية المحدودة".

وتقاتل هذه الميليشيات المتحالفة بشكل مباشر ضد إسرائيل والولايات المتحدة والمصالح الغربية الأخرى، ما يسمح لإيران بتجنب المسؤولية المباشرة التي من شأنها أن تشجع الرد الذي يستهدف أراضيها.

لكن يبدو واضحًا أن "الشقوق بدأت تظهر" الآن في إستراتيجية الميليشيات الإيرانية.

وتابعت الصحيفة، أن "إيران التي تدرس الآن كيفية الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يتعين عليها أن تتوصل إلى كيفية ضرب إسرائيل بالقدر الكافي لترسيخ قوة الردع دون تشجيع الانتقام على الأراضي الإيرانية".

ورأت أن "المصالح المتنوعة لمختلف الميليشيات المتحالفة، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الأمور".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الهجوم على إيران يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة، حيث تكافح طهران لإثبات أن دفاعاتها، غير الحديثة ويعود أغلبها إلى عام 1979، قادرة على الرد على أي اختراق لمجالها الجوي".

وفي هذا السياق، تقول وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، إن "طهران ركزت على تجهيز قواتها المسلحة بقدرات متخصصة تؤكد التكتيكات غير المتماثلة مثل استخدام الطائرات دون طيار والصواريخ التي يمكن أن تستهدف إسرائيل، ولكنها ليست ذات فائدة لحماية مجالها الجوي".

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وأردفت الصحيفة، أن "الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق والمتمردين الحوثيين في اليمن، تتلهف لاتباع نهج أكثر عدوانية، ليس فقط تجاه إسرائيل، ولكن تجاه القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة والمصالح الغربية الأخرى؛ ويبدو أن هذا يُزعج طهران".

ورأت أن "العثور على الرد الصحيح على مقتل هنية سوف يكون أمرًا بالغ الأهمية لإيران، سواء لتجنب الانتقام من جانب القوات الإسرائيلية الأفضل تجهيزًا أو للحفاظ على احترام حلفائها".