اتهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بإصدار الأوامر لهجوم العام 2022 على خطي أنابيب نورد ستريم، وفق فرانس برس.

وأكد لافروف لصحيفة "إزفستيا" في مقابلة مصورة "من الواضح أنه لشن هجوم إرهابي كهذا، صدرت أوامر من أعلى الأوساط، وأعلى الأوساط في الغرب بطبيعة الحال هي واشنطن".

رفعت روسيا اليوم الاثنين، شكوى على ألمانيا، بشأن التحقيق الذي تجريه في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في عام 2022، إثر فرار مشتبه فيه رئيس بالتفجير قبل اعتقاله في بولندا، بحسب "وكالة رويترز".

وكانت خطوط أنابيب "نورد ستريم 1 و2"، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتنقل الغاز تحت بحر البلطيق، تعرضت للتصدع، نتيجة سلسلة من الانفجارات في سبتمبر/ أيلول 2022، بعد أشهر من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.