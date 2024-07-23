أثارت مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس شكوكاً حول ما إذا كان بايدن أصلاً على قيد الحياة، وذهب بعض الخصوم الجمهوريين إلى اعتبار المكالمة "مسجلة" أو عُولِجت بالذكاء الاصطناعي.

وتفاقمت الشكوك بسبب ما اعتبره البعض "زلة لسان" من هاريس، حين نطقت بكلمة "تسجيل" وخاطبت الرئيس بقولها "جو، أعلم أنك لا تزال على المكالمة الهاتفية".

أين اختفى؟

ووفق تقارير أمريكية، فقد تحدث الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، بصوت أجش من منزله بولاية "ديلاوير" وقال لهاريس: "أنا أراقبك يا صغيرتي".

ويرى كُثر أن بايدن مريض بشكل "خطير" بسبب الطريقة التي أعلن بها انسحابه، ولم يتمكن بايدن من التحدث علنا منذ أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وشوهد الرئيس آخر مرة في العلن في وقت متأخر من الأربعاء الماضي بعد وصوله إلى قاعدة جوية أمريكية في دوفر بولاية ديلاوير، بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

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وتساءلت النائبة المحافظة مارغوري تايلور غرين عما إذا كانت "اللعبة قد انتهت" بسبب زلة لسان لهاريس، حيث نطقت نائبة الرئيس بوضوح خلال جلسة لموظفي الحملة كلمة "تسجيل" قبل أن تصحح نفسها وتقول "اتصال" ببايدن.

وأضافت غرين: "هل كشفت كامالا الحقيقة؟ هل كان الحديث مع بايدن تسجيلاً".

وأشار حساب على منصة "إكس" إلى رد فعل مديرة الحملة جولي شافيز رودريغيز خلال الاجتماع قائلاً: "انتبه إلى لغة جسد المرأة على المنصة، فهي تعلم أن هناك خطأ واضحا. لم تُجر محادثة فعلية مع بايدن، مما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن هذا كان على الأرجح صوتا مسجلا مسبقا أو ذكاء اصطناعيا".

مشكلة أمنية

ويقول متابعون إنه لا يوجد أي دليل على أن بايدن يعاني مشاكل صحية خطيرة، علما أن هذه الفرضية ستطرح مشكلة أمنية قومية كبرى، وتثير تساؤلات حول ما إذا كان بحاجة إلى التنحي عن منصبه كرئيس قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وطالبت عضو الكونغرس المثيرة للجدل لورين بويبرت، في منشور على "إكس" بـ "إثبات حياة بايدن".

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وقالت: "يحتاج الأمر إلى الوقوف أمام بعض الكاميرات ومناقشة ما إذا كان على علم بأنه انسحب، فالاختباء أمر غير مقبول تماما" وفق تعبيرها.

ونشر الصحفي جلين غرينوالد - وهو يساري مناهض لبايدن - على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه "من الغريب والخاطئ" أن بايدن لم يدل بإعلان متلفز، أو يظهر شخصيا منذ الكشف عن قراره.

وكتب غرينوالد: "إن انسحاب الرئيس من السباق بتغريدة ثم اختفاؤه أمر غريب، إذا كان في حالة جيدة بما يكفي لاتخاذ القرار، فهو في حالة جيدة بما يكفي للتحدث" وفق تعبيره.