بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق، أطلقت نائبته كامالا هاريس أول إعلان مصور لحملتها الانتخابية، تضمن صورة لممثلة إباحية اتهمت المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمحاولة شراء صمتها عن علاقة سابقة معه.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان"، اليوم الخميس، أن الإعلان يبدأ بلقطات لوجه هاريس المبتسم خلف منصة، وكلمة كامالا، وكلمة هاريس، والعلم الأمريكي.

واستعان الفيديو بموسيقى من بداية أغنية (Freedom)، التي تبدأها الفنانة الأمريكية بيونسيه بجملة "لقد اخترنا الحرية".

وتقول هاريس في الفيديو: "الحرية لا تقتصر على العيش، بل تمتد إلى الأمام. الحرية في أن نكون في مأمن من العنف المسلح. والحرية في اتخاذ القرارات بشأن أجسادنا. نحن نختار مستقبلا لا يعيش فيه أي طفل في فقر. إذ يمكننا جميعًا تحمل تكاليف الرعاية الصحية. إذ لا أحد فوق القانون".

ويعرض الفيديو صور الصفحات الأولى تلو الأخرى بعناوين رئيسية تحتوي على كلمات "مذنب" أو "متهم" أو "مدان"، في إشارة إلى ترامب، وهناك أيضًا صورة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

ودعت هاريس في إعلانها إلى الانضمام إليها وبدء العمل بينما تغني بيونسيه: "سأستمر في الركض لأن الفائز لا يستسلم".

ويظهر الفيديو لقطات للناخبين في تجمعات وفي أماكن أخرى كالعمل والمنزل.

ويحتوي على لقطة مقربة لامرأة ترتدي معطفًا مختبريًّا مطرزًا بكلمة "الولادة"، في إشارة إلى موقف هاريس القوي بشأن حقوق الإجهاض.

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وعلى الرغم من أن بيونسيه لم تؤيد هاريس علنا، إلا أن الإذن باستخدام أغنيتها ينظر إليه على أنه تأييد ضمني من الفنانة التي عرفت بدعمها للديمقراطيين، بحسب الصحيفة.