أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، تأييدهما ترشيح كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وجاء إعلان الثنائي الديمقراطي في بيان عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال بايدن، في بيان على "إكس" إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. مضيفا بأنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته.

كما أشار إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع احتمال ترشح نائبة بايدن كاميلا هاريس، لإكمال السباق نحو البيت الأبيض بدلا من الرئيس.