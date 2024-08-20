وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشيشان، الواقعة في منطقة القوقاز، والتي يتزعّمها حليفه رمضان قديروف، في زيارة هي الأولى له منذ 2011.

وأشار قديروف، في منشور على تلغرام، إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وصل إلى الجمهورية الشيشانية. هناك برنامج حافل مرتقب في إطار هذه الزيارة".

وبث التلفزيون الروسي لقطات لوصول بوتين، الذي نزل من مروحية، وقد استقبله قديروف وكبار أعوانه على مدرج المطار.

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وقال قديروف، في تصريح صحفي، إن "الناس سيكونون سعداء. سيكونون مسرورين بمجيء الرئيس إلى الجمهورية. بالنسبة إلينا، إنه أمر محفّز، وشاحن للطاقة".

ووفق الزعيم الشيشاني، بدأ بوتين زيارته بمحطة عند قبر والده أحمد قديروف الذي كان زعيما لجمهورية الشيشان، إلى أن اغتيل بعملية نفّذها "إسلاميون" في العام 2004.

ويأتي وصول بوتين إلى الشيشان في أعقاب زيارة أجراها صباح الثلاثاء إلى بيسلان في جمهورية أوسيتيا الشمالية، الواقعة أيضا في منطقة القوقاز.

وفي بيسلان، زار بوتين موقع مدرسة شهدت احتجاز رهائن على يد مسلّحين إسلاميين من الشيشان، في عملية انتهت بمقتل أكثر من 300 شخص.

وشهدت الشيشان في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي نزاعين دمويين بين القوات الفدرالية الروسية وتمرد انفصالي اتخّذ تدريجيا منحى إسلاميا، وتمدّد في جميع أنحاء المنطقة، وبايع تنظيم داعش في العام 2015.