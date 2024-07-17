قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يُعد بمثابة ورقة بيد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويلعب، في الوقت نفسه، دور "رسول" لترامب إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، إن أوربان كتب بعد لقائه دونالد ترامب في منزله في مارالاغو يوم الخميس، إلى أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قائلًا إن الرئيس الأمريكي السابق أخبره أنه يخطط لدفع سريع للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الرسالة أن وجهة نظر ترامب هي أن الحرب يجب أن تنتهي، وأن لديه خططاً محددة للتوسط في هذه الحرب بسرعة، حتى قبل تنصيبه، إذا تم انتخابه.

وبينما لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من رواية أوربان، فإن المواقف المنصوص عليها في الرسالة، التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، تتوافق إلى حد كبير مع آراء ترامب طويلة الأمد بشأن أوكرانيا.

ولم تقدم تفاصيل حول الكيفية التي سينهي بها ترامب الحرب المستعصية، بخلاف الإشارة إلى أنه سيخفض الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المجري استخدم دور السكرتارية إلى حد كبير للتنقل في جميع أنحاء العالم، بعد أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، والزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، قبل أن يلتقي ترامب.

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ولفتت الصحيفة، إلى أن زيارات أوربان الأخيرة لم تحظ بموافقة الاتحاد الأوروبي، الذي قطع علاقاته مع روسيا ولديه علاقة متوترة مع الصين.

ولطالما دعا أوربان إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو موقف لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للقادة الأوكرانيين، الذين يزعمون أن ذلك من شأنه أن يحافظ على المكاسب الإقليمية لروسيا، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن رسالة أوربان الموجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، تشير إلى أن أوروبا اتبعت موقف إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، وينبغي لها أن تنتهج نهجها الخاص.

وتقترح الرسالة إعادة فتح خطوط الاتصال الدبلوماسي المباشرة مع روسيا وإعادة تأهيل مثل هذه الاتصالات المباشرة في اتصالات الاتحاد الأوروبي السياسية"، مع الحفاظ على الاتصالات مع أوكرانيا.