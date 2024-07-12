أعلنت الصين الجمعة أنها تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا في المناطق الجنوبية من أراضيها.

وبحسب "فرانس برس"، يأتي هذا الإعلان الصيني بعدما حذرت طوكيو خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" من الخطر المتزايد جراء النشاطات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وباشر جيشا البلدين في مطلع يوليو تموز مناورات "جوينت سي 2024" على أن تستمر حتى منتصف الشهر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الصينية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات البحرية والجوية في محيط مدينة جانجيانغ في محافظة غوانغدونغ بجنوب الصين، تهدف إلى "إثبات تصميم الطرفين وقدرتهما على التصدي معا لتهديدات الأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة".

وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات "ستسمح بتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة على التنسيق بين الصين وروسيا من أجل العهد الجديد".

وأوضحت أن هذه المناورات تجري طبقا لخطة التعاون العسكري السنوية بين بكين وموسكو.

وصدر هذا الإعلان في الأسبوع نفسه الذي شهد انعقاد قمة الناتو في واشنطن، وأكد خلالها الحلفاء دعمهم لأوكرانيا في وجه روسيا.

وسجل تقارب في السنوات الأخيرة بين الصين وروسيا اللتين تصفان صداقتهما بأنها "بلا حدود"، ويتقاسم البلدان العداء للحلف الأطلسي.

وأعربت دول الحلف خلال القمة عن قلقها حيال العلاقات الصينية الروسية، واتهمت الصين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وردت الصين داعية الحلف إلى وقف "التحريض على المواجهة".

كذلك أجرى الجيش الصيني هذا الأسبوع تدريبات مشتركة مع بيلاروس، حليفة روسيا، على الحدود الشرقية للحلف الأطلسي.

وأعلنت اليابان، الجمعة، أن المناورات العسكرية الصينية الروسية على مقربة من أراضيها تشكل "مصدر قلق بالغ على صعيد الأمن القومي".