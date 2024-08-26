سقوط جرحى إثر هجوم أوكراني بمسيرات على ساراتوف الروسية | إرم نيوز

قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية اليوم الاثنين إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح، وتضررت عدة منازل في مدينتي ساراتوف وإنجلز نتيجة هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة.

وأضاف الحاكم رومان باسورجين على تطبيق تيليجرام أن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقال باسورجين "نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها".

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كان باسورجين قال في وقت سابق إنه تم نشر جميع خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز وهما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو.

ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات. وهاجمت أوكرانيا القاعدة عدة مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع أضرار بالقاعدة أو حجم الهجوم الأوكراني على المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا.

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وأظهر مقطع مصور نشرته قناة شوت الإخبارية الروسية على تيليغرام ما حددته بأنه مبنى سكني شاهق الارتفاع في ساراتوف‭ ‬وقد لحقت به أضرار.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر أي رد بعد من أوكرانيا. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما التي يقولان إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمجهود الحربي.