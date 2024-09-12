"البنية التحتية للطاقة" في 6 مناطق أوكرانية تحت "نير" القصف الروسي

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في ست مناطق، خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق "تلغرام" أن الهجمات عطلت مؤقتا عمل محطات الطاقة الفرعية في ثلاث على الأقل من هذه المناطق.

وكان مسؤولون في منطقة سومي الأوكرانية، قال إن القوات الروسية هاجمت منشآت للطاقة وبنية مدنية في بلدة كونوتوب، شمال شرق البلاد، الليلة الماضية.

وأضاف المسؤولون في بيان عبر تطبيق تلغرام ونقلته "رويترز"، أن الهجوم أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل، استنادًا إلى معلومات أولية.

وكانت جددت روسيا وإيران نفيهما، يوم أمس الأربعاء، إرسال طهران أسلحة إلى موسكو، بهدف استخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

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ونفى الكرملين التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، قائلًا إن المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن روسيا تسلمت صواريخ بالستية من إيران، ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا في غضون أسابيع، محذرًا من أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي الأوسع نطاقًا.