تعادلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية كارولينا الشمالية، التي فاز فيها مرتين سابقتين في انتخابات الرئاسة، وفق استطلاع رأي أجراه موقع "ريل كلير بوليتيكس" المتخصص، ونشرته مجلة "نيوزويك".

وأظهر استطلاع الرأي أن سكان الولاية باتوا يفضلون الديمقراطيين، بعد أن كان آخر فوز لهم فيها في انتخابات الرئاسة عام 2008، عندما اختاروا الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ورغم انتصار الجمهوريين بعدها، لا يزال يُنظر إلى كارولينا الشمالية على أنها ولاية تحمل تنافسية محتملة، إذ تظل الهوامش متقاربة.

وحسم ترامب الولاية في انتخابات عام 2020، بفارق 1.3 نقطة مئوية، إذ حصل على 49.9 بالمئة مقابل 48.6 بالمائة لمنافسه الديمقراطي آنذاك الذي توج بالرئاسة، جو بايدن.

وأظهرت استطلاعات الرأي، التي نُشرت أمس الجمعة، أن كارولينا الشمالية "متعادلة"، وأن فرص هاريس وترامب فيها متساوية.